Plus von 160 Millionen Euro für steirischen Handel

Modische Branchen hinken hinterher

Viele Lockdown-bedingte Umsatzeinbrüche (laut WKO sind das in der Steiermark rund 140 Millionen Euro) konnten so ausgeglichen werden. „Aber das trifft nicht auf alle Branchen zu“, stellt Voithofer klar. Vor allem modische Branchen konnten im ersten Halbjahr das ohnehin geringe Umsatzniveau von 2020 nicht erreichen. Das dynamische Wachstum im Online-Handel hält hingegen weiter an. „Alles in allem kann trotzdem von einem gelungenen Restart gesprochen werden, wenn eben auch nicht in allen Bereichen“, sagt Gerhard Wohlmuth, Spartenobmann Handel in der WKO Steiermark.