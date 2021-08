44-jähriger Arbeiter von Zug erfasst und getötet

Zu dem tödlichen Unfall ist es Montagnacht gegen 23.45 Uhr in St. Pölten gekommen. Im Bahnhof Viehofen wurden in der Nacht Wartungsarbeiten an den Oberleitungen durchgeführt. Drei Arbeiter waren vor Ort. Das Gleis 1 wurde in diesem Bereich für den Zugverkehr gesperrt.