Sturm schlägt noch einmal am Transfermarkt zu

Was die Spatzen bereits am Sonntag von den Dächern gepfiffen hatten, machte Sturm nun offiziell. Alexandar Borkovic wechselt von der Zweiermannschaft des deutschen Bundesligisten Hoffenheim an die Mur. Der Innenverteidiger feiert somit ein Comeback in der heimischen Liga, wo er bis zum Vorjahr das Trikot der Wiener Austria trug.