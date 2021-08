Hilfe in der Krise: Grüne Milliarde für Gemeinden

Der Neubau der Volksschule in Scheffau (Tennengau), die Überdachung des Recyclinghofs in der Stadt Salzburg oder die neue Photovoltaik-Anlage auf der Festhalle in Altenmarkt (Pongau): Insgesamt 234 Salzburger Bauprojekte werden vom Bund im Rahmen des Gemeindepakets gefördert. Dabei beteiligt sich der Bund mit bis zu 50 Prozent an den für das jeweilige Projekt anfallenden Kosten. So sollen die Nachwirkungen der Pandemie abgefedert werden. Außerdem will der Bund die Wirtschaft ankurbeln, Arbeitsplätze schaffen und Investitionen in der Krise ermöglichen.