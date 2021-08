Tödliche Forstunfälle: Oft mangelnde Ausrüstung

Bei einem Forstunfall in Steinach am Brenner kam am Donnerstag ein 69-Jähriger ums Leben. Solche Unglücke sind in Österreich keine Seltenheit. Jedes Jahr werden rund 1500 Privatpersonen bei Arbeiten im Wald schwer verletzt, rund 150 davon in Tirol. Die häufigsten Ursachen sind Unachtsamkeit, mangelnder Schutz und Fehleinschätzungen.