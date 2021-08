Radeln und Wandern für den guten Zweck

Und jetzt wartet das nächste Highlight: Am Sonntag, dem 12. September, haben alle Radfreunde die Möglichkeit, bei der ersten Edlseer-Rad-Wallfahrt von Birkfeld nach Mariazell dabei zu sein – begleitet übrigens von Ex-Fußballnationalteam-Goalie Robert Almer und Mauerhofer. „Natürlich gibt es jederzeit die Möglichkeit, in den Begleitbus umzusteigen, wenn jemand die gesamte Strecke von rund 100 Kilometern und 1500 Höhenmetern nicht packt“, schmunzelt der Ultra-Radsportler. Wanderfreunde haben zudem die Option, ab 11 Uhr gemeinsam mit den drei Edlseern von der Basilika auf die Mariazeller Bürgeralpe zu wandern – dort wartet dann ab 15 Uhr ein Stimmungskonzert am Berg.