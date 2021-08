Pfusch am Zahn: Mediziner unter Druck

Es gibt jedoch Behandlungen, wo sehr wohl Komplikationen auftreten können, die man nicht ausschließen kann. So lässt sich zum Beispiel oft schwer feststellen, welcher Zahn gezogen werden muss. „Grund dafür ist das Charakteristikum einer Entzündung im Zahn: Man kann sie kaum zuordnen. Bei solchen Fällen handelt es sich aber um Komplikationen im Rahmen einer schwierigen Situation und nicht um eine fahrlässige Behandlung.“ Oft liegt die Ursache für Beschwerden auch in der realitätsfernen Erwartungshaltung der Patienten: „Viele glauben, dass ein zerstörter Zahn noch zu retten ist. In einigen Fällen ist das aber nicht so“, erklärt Ruckenstuhl.