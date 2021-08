Mit Bergahorn, Tanne und Bauregeln gegen Unwetter

Auch das Land macht Hausaufgaben: „Wir müssen viel Geld in die Hand nehmen“, kündigt Landesrat Josef Schwaiger an. Neue Ideen gibt es schon: So sollen die Hänge langfristig mit tiefwurzelnden Bäumen wie Bergahorn oder Tanne stabiler gemacht werden. „Jeder will eine Mauer, das hilft aber nicht, wenn es im Hinterland nicht passt“, sagt Schwaiger. Entsprechende Baum-Projekte sollen in Fusch, im Gasteinertal und in St. Martin bei Lofer bereits im Frühjahr 2022 starten, rund 10 Millionen Euro stehen parat – 60 Prozent kommen vom Bund.