Vermisste Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Der Englische Bulldoggen-Rüde Ziko (vier Jahre) sucht dringend ein Zuhause, in dem er endlich geliebt und versorgt wird! Der arme Kerl wurde angebunden gefunden und hatte große Probleme mit seinen Augen. Eine OP hat er bereits hinter sich, laufende Behandlungen können im TierQuarTier Wien fortgesetzt werden. Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 115 oder per Mail an hundevergabe@tierquartier.at.