Mit der „Krone“ zum Musikabende-Konzert

Am 31. 8. warten im Grazer Stefaniensaal Christian Schmidt und Uta Sander (beide Klavier) und Bariton Klemens Sander mit Werken von Robert Schumann (Liederkreis op. 39; Nr 1, 2, 3, 7 aus Lieder op. 90; Liederkreis op. 24) und Ludwig v. Beethoven („An die ferne Geliebte“, op. 98). Wir verlosen dafür 7 x 2 Karten. Senden Sie bis 26. 8. eine Mail (mit Name, Adresse, Kennwort „Musikabende“) an steirer@kronenzeitung.at. Die Gewinner werden schriftlich verständigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahme nur für Verbraucher mit Wohnsitz in Österreich. Teilnahmebedingungen: krone.at/tnb-verlag.