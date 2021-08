Kunst-Universität zieht ins Grazer Girardi-Haus

Das Haus in der Leonhardstraße stand in den letzten Jahren leer und verfiel zusehends. Um zu verhindern, dass sich die Geschichte des Kommod-Hauses wiederholt, hat die Stadt mit dem Hauseigentümer Ende 2020 einen langjährigen Baurechtsvertrag abgeschlossen. Es wird renoviert und an die Grazer Kunst-Universität verpachtet.