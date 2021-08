Warum Anna Netrebko die TV-„Tosca“ verbietet

Nun inkludiert der TV-Mitschnitt aber auch eine von der Unitel produzierte DVD für den weltweiten Vertrieb. Und Netrebko will diese für sie höchst unstimmige Aufführung offenbar nicht für die Nachwelt erhalten wissen. Tüpfelchen auf dem sauren Beigeschmacks-i: Zeitgleich wird Jonas Kaufmann in Graz in einer Star-besetzten „Tosca“ (die am Sonntag in ORF III zu sehen war) gefeiert.