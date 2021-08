Bombendrohung in einer Covid-19-Teststraße

Aufgrund einer schriftlichen Bombendrohung musste am Montag die Covid-19-Teststraße in der Koralmhalle in Deutschlandsberg geräumt werden. Einsatzkräfte rückten aus, auch der Bereich rund um die Halle wurde abgesperrt. Am Abend gab es dann die Entwarnung durch die Polizei: „Die Durchsuchung durch Einsatzkräfte verlief negativ. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr. Weitere Ermittlungen laufen.“ In einem Teströhrchen war zuvor ein Zettel mit der Nachricht „Heute Bombe um 17 Uhr“ gefunden.