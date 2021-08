Bilyk: „Ich will schnell zur alten Form finden!“

Das freut mich, dass er so über mich denkt. Ich bin sehr zielstrebig und will schnell zu meiner alten Form finden. Wenn ich am Ende wieder zu 100 Prozent fit bin, hoffe ich, dass ich mehr aus diesem Jahr mitgenommen habe, als ich letztlich verloren habe. Am Mittwoch wird ‘Pajo‘ ja die steirische Auswahl, gegen die wir in einem Testspiel antreten, trainieren. Ich freue mich, wenn wir uns sehen. Wir haben auch während meiner Verletzungspause viel Kontakt gehabt. Ich kann mit ihm über viele Dinge sprechen - auch abseits des Handballs.