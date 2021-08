Abgestürzt: Schwammerlsucher schlug selbst Alarm

Im Zöberergraben in der Gemeinde Thörl (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) ist ein Schwammerlsucher am Sonntag über eine steile Böschung gestürzt und schwer verletzt worden. Der 68-Jährige konnte trotzdem noch selbst mit dem Handy Hilfe alarmieren. Auch in Deutschlandsberg ist fast zeitgleich eine Schwammerlsucherin verunfallt.