Das Duell der ziemlich besten (Kicker-)Freunde

Noch vor dem heutigen Ankick werden die Telefondrähte heiß laufen, werden Hartbergs Tobias Kainz und Florian Flecker vom LASK noch einmal telefonieren. Immerhin: Erstmals läuft das Kicker-Duo nicht gemeinsam in einer Mannschaft auf, sondern steht sich – nach dem Wechsel im Sommer von Flecker nach Linz – heute in Pasching als Gegner gegenüber. „Natürlich wird da am Telefon vorher noch gescherzt. Wir sind ja wirklich gute Freunde, haben auch jetzt noch immer viel Kontakt“, weiß Kainz. „Wir sind auf einer Wellenlänge, haben ähnliche Ansichten vom Fußball. Und wir haben uns immer klar die Meinung gesagt“, so der oststeirische Mittelfeldturbo, der Flecker via Handy auch gleich einen Vorschlag machen wird: „Der Verlierer muss das nächste Mittagessen zahlen. Da gibt es keine Ausreden.“