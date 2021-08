Impfung schützt vor Gefahren durch das Virus

Niedrige Quote bei Jüngeren

Mit 412 Ansteckungen klar am häufigsten von diesen sogenannten Impfdurchbrüchen betroffen ist die Altersgruppe der 18- bis 59-jährigen Personen. Bei Landleuten ab 60 Jahren kam es lediglich zu 120 derartigen Erkrankungen, bei der Altersgruppe der Zwölf- bis 17-Jährigen gar nur zu zwei. „Bei der jüngeren Altersgruppe ist aber leider auch die Impfquote noch klar am niedrigsten“, relativieren allerdings Experten.