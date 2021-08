Gerdas Wunsch zum 100. Geburtstag: Gesund bleiben

Sie wohnt zusammen mit Sohn und Schwiegertochter in ihrem Haus, ist geistig fit und erhebt sich aus dem Sessel schneller als so mancher, der nur halb so alt ist: Gerda Holzleitner feiert kommende Woche ihren 100. Geburtstag. Ihr Rezept für ein derart langes Leben: „Viel Sport und gute Gene.“ Ihre Mutter wurde 102 Jahre alt.