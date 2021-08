Kreisverkehr-Crash: Mopedlenkerin verletzt

Bei einem Unfall verletzt wurde eine 76-Mopedlenkering in Saalfelden. Die Einheimische war am Vormittg beim Kreisverkehr Leogangerstraße - Zeller Bundesstraße mit einem 57-jährigen Autolenker aus Salzburg zusammengestoßen. Sie wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Zell am See gebracht. Die Alko-Tests verliefen alle negativ.