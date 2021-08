15-Meter-Absturz bei bei Canyoning-Tour

Bei einem Canyonigunfall in Saalbach-Hinterglemm ist Freitagmittag eine 44-Jährige über eine Schlucht 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Die Frau landete in einem Wassergumpen und erlitt trotz Helm Kopfverletzungen. Sie wurde von einem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Salzburg geflogen.