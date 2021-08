Steirisches Ehepaar bringt armen Tieren Hoffnung

Gemeinsam stemmt das Ehepaar die Kosten von 10.000 Euro im Monat, einen Großteil davon aus der eigenen Tasche. Um Tiere, die keiner haben will, in Pflegestellen unterzubringen, medizinisch behandeln zu lassen oder allein drei Tonnen (!) Futter zu bringen. Alles in Eigenregie, „damit jeder Euro dort ankommt, wo er ankommen soll“.