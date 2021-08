Impf-Appell der Anästhesie- und Intensivmediziner

Intensivpflichtige Geimpfte „absolute Ausnahme“

Das müsste nicht sein, sagt der ÖGARI-Präsident. „Es liegen inzwischen umfassende Daten aus aller Welt vor, die klar belegen, dass bei Vollimmunisierung gegen SARS-CoV-2 das Risiko eines schweren Verlaufs verschwindend gering ist. Unsere Erfahrungen an den österreichischen Intensivstationen decken sich mit den Studien.“ Intensivpflichtige Geimpfte mit Covid-19 „sind die absolute Ausnahme“, betroffen seien Menschen, die an angeborenen oder erworbenen Immundefekten leiden. Anderslautende Gerüchte, wie sie in sozialen Medien kursieren, seien „schlicht und einfach Fake News“, betont der Leiter der Anästhesie und operativen Intensivmedizin im Krankenhaus Zams.