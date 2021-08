Tirol: Neue Wege im Umgang mit Wölfen und Bären

Neuland in Österreich

LHStv. Josef Geisler sieht Tirol in einer Pionierrolle: „Wir sind die ersten in Österreich, die diesen Weg gehen und betreten damit Neuland. Wir reizen alle Spielräume aus, die uns der EU-Rechtsrahmen auf Landesebene bietet. Wir wollen insbesondere jenen Almen eine Perspektive bieten, auf denen Herdenschutz nicht umsetzbar ist.“ Er wünscht sich zudem eine intensivere Anpassung des Schutzstatus des Wolfes in der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) auf EU-Ebene.