Die „stillen Helden“ der Special-Olympics-WM

Gearbeitet wird rund um die Uhr. Für den „Krone“-Redakteur ging es als Chauffeur unter anderem nach Wien: Abholen der griechischen Delegation mit einem der zehn von Vogl + Co. zur Verfügung gestellten Fahrzeuge. Auch als Fahrerin dabei ist Verena Knöpfli. Warum die Schweizerin hilft? „Das ist mein Lebensinhalt, mein Elixier. Du erlebst so viele Emotionen, unvergessliche Begegnungen“, erzählt sie, die auch schon bei den Weltspielen in Schladming (2017) und Abu Dhabi (2019) dabei war und sich die Logos sogar auf die Arme tätowieren ließ.