Franz-Josef Rehrl: Sturz abgehakt, Olympia im Kopf

„Ich blicke nach vorne“, schüttelt der Ramsauer die negativen Gedanken ab. „Ich bin wieder schmerzfrei und kann - bis auf Skispringen - schon wieder alles machen.“ Fieberhaft schwitzt er daheim in der Ramsau am Comeback. Er radelt, macht Krafttraining (und das immer mit Blick auf die Ramsauer Schanze) oder rollert durch die Landschaft. „20 bis 30 Stunden trainiere ich pro Woche. Ich bin im ständigen Austausch mit den Physiotherapeuten und den Trainern. Wir wissen genau, was zu tun ist.“