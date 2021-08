Wr. Neustadt: Verletzte bei Brand, darunter Kinder

Dramatischer Brandeinsatz am Donnerstag in einem Wohnhaus im niederösterreichischen Wiener Neustadt. Sieben Menschen wurden verletzt. Insgesamt drei Frauen sowie drei Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren wurden ins Krankenhaus transportiert. Eine Seniorin schwebte laut den Helfern in Lebensgefahr. Der Brandherd wurde in der Küche lokalisiert, die Flammen rasch gelöscht.