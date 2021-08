Almtour zur Rastkogelhütte in den Tuxer Alpen

Nach der Einkehr wandern wir ein paar Meter dieselbe Route zurück, um dann gleich rechts den Steig „Hochfügen über Viertelalm“ zu nehmen. Der führt empor auf den Gratrücken und jenseits über sanfte Almböden mit Blick auf Hochfügen abwärts. In der Folge quert er die Hänge zur Viertelalm (Hochleger). Nun ein paar Meter auf dem Fahrweg abwärts und dann gleich links am Steig hinunter („Viertelalm - Hochfügen“). In der Folge geht es über einen Fahrweg hinunter zum Viertelalm-Niederleger und dort bei den östlichsten bzw. untersten Gebäuden am Steig („Pfundsalm“) abwärts. Schließlich wandern wir links am Fahrweg hinab zum Bach und jenseits entlang der ursprünglichen Route nach Hochfügen.