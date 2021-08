Jazz und Improvisation in St. Johann im Fokus

Buntes Programm vom 3. bis 5. September

„Das Klavier zieht sich heuer wie ein roter Faden durch das Programm“, meint Girkinger, die sich auch von der Band „Anteloper“ aus den USA angetan zeigt. Die Trompeterin Jaimie Branch und der Schlagzeuger Jason Nazary wenden sich dabei der experimentellen, improvisierten Art des Techno-Free-Jazz zu. Gestartet wird am Freitag, dem 3. September, mit Auftritten unter anderen von Aljamosuthovi und dem Klare-Swell-Quartet. Samstag, der 4. September, steht im Zeichen von Elektro Guzzi & Ingrid Schmoliner und Ruf der Heimat. Seinen Abschluss findet das Festival am 5. September mit strings & noise, Anteloper, The Dead Lecturers und The Way Ahead.