Flirtversuche in Teststraße endeten mit Kinnhaken

Die Flirtversuche eines 23-jährigen Afghanens gingen am Mittwoch ordentlich schief: In einer Teststraße in der Stadt Salzburg versuchte er, mit er einer dort arbeitenden Apothekerin zu flirten - welche aber offenbar kein Interesse an dem Mann bekundete. Als er ihr trotzdem wiederholt Avancen machte, rief sie den Security herbei. Der 41-Jährige verwies den Verschmähten daraufhin des Hauses. Das passte diesem jedoch so gar nicht, der Security verständigte daraufhin die Polizei.