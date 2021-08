Rad-Highway in Grazer City: Planungen jetzt fertig

Neue Murbrücke angedacht

Beim Radetzky-Spitz wird es in Richtung Süden eine Anbindung an die Keesgasse geben, in Richtung Norden ist eine Fahrradüberfahrt über den Joanneumring und ein Radweg in der Raubergasse geplant. Und noch weiter gedacht: In der Verlängerung der Kalchberggasse könnte es in Zukunft eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer über die Mur zum Entenplatz geben.