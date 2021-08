237 Haushalte und 5 Millionen Euro an Schaden

Die Pongauer Bezirkshauptstadt räumt nach dem schweren Unwetter mit Überschwemmungen am Montagabend weiterhin auf. Das größte Problem ist der viele Schlamm. Währenddessen läuft nun die Schadensaufnahme an: 237 Haushalte waren betroffen, die Hälfte in St. Johann. Schadenssumme: 5 Millionen Euro