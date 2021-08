Startschuss für Millionenprojekt „Gesundheitswelt“

Am Mittwoch wurde in Wiener Neustadt der Spatenstich für die „Gesundheitswelt Wiener Neustadt“ gesetzt. Auf einer Gesamtnutzfläche von über 18.000m² an vermietbarer Fläche wird es neben den medizinischen Schwerpunktbereichen auf 8.500m² auch ein Hotel, zahlreiche Gastronomiebetriebe, Shops, ein hochmodernes Konferenz- und Seminarzentrum und einen Kindergarten geben. In Summe werden in das medizinische Vorzeigeprojekt in der ersten Ausbaustufe rund 65 Millionen Euro investiert.