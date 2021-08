Deutscher auf Klettersteig gefangen

Am Dienstagnachmittag wurde die Polizeiinspektion Taxenbach vom Roten Kreuz über eine Alpine Notlage eines Kletterers am Klettersteig „Kitz“ in der Kitzlochklamm in Taxenbach informiert. Seitens der Beamten der PI Taxenbach wurde umgehend telefonischer Kontakt mit dem Kletterer hergestellt. Beim Telefonat stellte sich heraus, dass sich der 36-jährige deutsche Staatsangehörige im mittleren Bereich des Klettersteiges befand und nicht mehr selbstständig weiter Aufsteigen konnte. Ein Bergretter sowie ein Alpinpolizist stiegen daraufhin in den Klettersteig ein und konnten den Erschöpften, jedoch unverletzten Kletterer, bis zur Notausstiegstelle begleiten und dann gemeinsam mit weiteren Bergrettern sicher ins Tal leiten.