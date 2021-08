Kiel in Graz: „Die besten Handballer der Welt!“

Die besten Handballer der Welt zu Gast in Graz! Der THW Kiel hält ab Freitag ein Trainingslager in der Steiermark ab. Fans können bei einem öffentlichen Training dabei sein. Außerdem steigt am Mittwoch (25.8., 18 Uhr) ein Testpiel gegen eine steirische Auswahl. Der steirische Rekordnationalspieler Didi Peißl kennt den Topklub in- und auswendig. Das sind die Stars des deutschen Meisters und Champions League Siegers 2020...