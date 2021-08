Betonflut regt auf: „Kein Anzeichen von Baustopp“

Regierung in der Kritik

Von den ehemaligen Weilguni-Gründen im Bereich der Weidlinger- und Leopold-Weinmayer-Straße bis zur Pizzeria in Kritzendorf laufen die Planungen für vermeintliche Luxusbauten, von Mitsprache der Anrainer oder Mehrwert für die Bevölkerung soll dabei aber meist keine Spur sein. Schwer in der Kritik steht deshalb auch die Stadtregierung, doch Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager gibt zu bedenken: „Ein totaler Baustopp ist gar nicht möglich, es gilt eine Bausperre. Das Instrument hat bereits Tausende Quadratmeter Bauland in der Stadt reduziert und der Schutz von Grünland wird so ebenfalls verschärft“, so Schmuckenschlager.