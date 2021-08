Neue Pollenfalle als Hilfe für Allergiker in NÖ

Bereits seit dem Jahr 1984 werden in Niederösterreich regelmäßig Luftproben genommen, um den Pollenflug und die Konzentration in der Luft zu prüfen. Eine neue Pollenfalle in Lunz am See im Bezirk Scheibbs soll künftig noch genauere Daten liefern – der Warndienst für die Allergiker im Land dadurch verbessert werden.