14-Jähriger von Taxi erfasst - schwer verletzt

Schwer verletzt in Klinik geflogen

Der Bursche erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Auch der Taxler und ein Fahrgast - eine Deutsche (29) - wurden verletzt. Die Rettung brachte die beiden ebenfalls in die Klinik.