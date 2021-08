Große Nagl-Show am Grazer Schloßberg

Siegfried Nagl weiß sich und seine Partei ins Szene zu setzen. Die Kasematten am Schloßberg wurden am Montag zur politischen Bühne. Weiße und grüne Scheinwerfer erleuchteten den Saal, der bis auf den letzten Platz gefüllt war. Auf einem riesigen Bildschirm wurde ein Film gezeigt über das, was in Nagls Amtszeit umgesetzt wurde. Bürgermeister-Gattin Andrea Nagl, mit der er seit 40 Jahren verheiratet ist, bekam einen Blumenstrauß überreicht - und ein Bussi.