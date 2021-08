Zwölf Nationen sind bei der Weltpremiere dabei

Die 1. Special Olympics Tanzsport-Weltmeisterschaft an diesem Freitag bringt 80 Sportlerinnen und Sportler aus zwölf Nationen in die steirische Landeshauptstadt. Es wird eine große, emotionale Show mit viel Leidenschaft und beeindruckenden Vorführungen der Teilnehmer. Die Vorbereitungen biegen in die Zielgerade ein.