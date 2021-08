Uttendorfer überraschte bei Race Around Austria

Drei Tage, 16 Stunden und 22 Minuten – so lange brauchte das Uttendorfer Rad-Ass Franz Scharler für die 2200 Kilometer und knapp 30.000 Höhenmeter beim Race Around Austria (RAA). Etwas mehr als eine Stunde nach Sieger Rainer Steinberger (D) erreichte der hauptberufliche Sanitär- und Heizungstechniker als Zweiter das Ziel in St. Georgen im Attergau, konnte seine eigene Leistung danach kaum fassen. „Ich kann es selbst nicht glauben, wie dieses Rennen gelaufen ist. Mit dieser Zeit und diesem Ergebnis habe ich überhaupt nicht gerechnet!“, war Scharler völlig aus dem Häuschen. Der gute Spirit im Team und dass er die Ernährung während des Rennens, anders als viele andere, vertragen habe, hätte einen großen Teil zum Erfolg beigetragen. Das Podest komplettierte Reinhard Wohlfahrt aus Kärnten.