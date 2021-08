Geschafft: 24 Stunden zum Weltrekord

Auch in der Nacht wurde durchgespielt, lediglich fünf Minuten Pause waren beim „Casarista Footvolley Marathon powered by Kronen Zeitung“ zu jeder vollen Stunde erlaubt. Von Erholung war da aber beim Besuch der „Krone“ nichts zu sehen – im Gegenteil: Auf die Toilette gehen, essen (Nudeln mit Gemüse, Datteln, Nüsse), trinken, dehnen, sich massieren lassen – das alles musste im Eiltempo absolviert werden. Ein Team von Guinness World Records war per Livestream immer mit dabei – und auch wenn der Rekord noch nicht offiziell bestätigt wurde, so wurde dennoch danach mit Sekt darauf angestoßen. Dabei hätten Stromprobleme in der Nacht die Bestleistung fast verhindert.