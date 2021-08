Ohh, wie ist das schön. Sowas hat man lange nicht gesehen“, skandierten die Fans in der vollen „Red Bull Beach Arena“ am Heumarkt – und die Schweizerinnen brüllten ins Stadionmikro: „Sooo schön!“ Denn Nina Betschart und Tanja Hüberli krönten sich dank 2:0 gegen Hollands Überraschungs-Duo Katja Stam und Raisa Schoon, das im Mai bei der U22-EM in Baden ebenso Silber holte, zum Europameister. „Das klingt unglaublich gut, ist Wahnsinn! Wir wollten den Titel hier mit euch feiern. Denn Wien hat ein unglaublich tolles Publikum.“ Noch dazu ist die Oma von Hüberli gebürtige Salzburgerin. „Also bin ich mindestens eine Viertel-Österreicherin.“ Und ihr Freund ist der Schweizer Slalom-Topstar Ramon Zenhäusern, der „Blacky“ Schwarz und Co. fordert.