20. Todestag eines „anarchistischen Pazifisten“

Persönliche Erinnerungen Mitteres

Mitterer ließ mit seinen persönlichen Erinnerungen seinen Freund in bewegenden und sehr persönlichen Worten fast auf den Tag genau vor 20 Jahren mit der von ihm gehaltenen Grabrede lebendig werden. So trat Pirchner mit 14 Jahren die Lehre zum Schriftsetzer bei der Tyrolia an – dem „katholischen Bleibergwerk“, wie sie von ihm bezeichnet wurde. Auch deshalb liebte er den Jazz, „weil da keiner was anschafft und jeder was zu sagen hat“, erinnert sich Mitterer. Werner Pirchner verband Volksmusik mit Jazz und E-Musik. 1973 erschien mit dem „halben Doppelalbum“ sein erster Tonträger, der dem „anarchistischen Pazifisten“ Rundfunkverbot einbrachte.