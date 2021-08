Die Grazer SPÖ wahlkämpft ums Überleben

Der Parteitag in der Seifenfabrik erinnerte ein wenig an die alten Zeiten, als die SPÖ in Graz noch in der Regierung war und etwas zu sagen hatte. Die Hütte war gedroschen voll. LH-„Vize“ Anton Lang trat als Einpeitscher auf. Parteichef Michael Ehmann bekam tosenden Applaus - man hatte den Eindruck, dass die Partei geschlossen hinter ihm steht. Und er teilte ordentlich aus: Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) nannte er „Beton-Siegi“, die U-Bahn sei nur eine Seifenblase.