24-Stunden-Match: Steirer starten Rekordversuch

Der „Casarista Footvolley Marathon powered by Kronen Zeitung“ startet heute auf der Beachanlage „Sand und mehr“ in Graz-Mariatrost. Die vier Steirer Jakob und Klemens Hofmann-Wellenhof (das Brüderpaar ist die Nummer eins in Österreich), Daniel Neuhold und Lorenz Saurugger wollen 24 Stunden am Stück Footvolley spielen und somit Geschichte schreiben. Lediglich alle 60 Minuten gibt es eine Pause von fünf Minuten. Der Weltrekord ist aufgestellt, wenn das Quartett es schafft, bis Samstag, 18 Uhr, durchzuhalten. Das Geschehen wird per Livestream von Guinness World Records überwacht und der Rekord bei positivem Ausgang gleich im Anschluss per Videokonferenz verkündet.