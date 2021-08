5 Geheimtipps zum Abtauchen im kühlen Nass

Die nächsten Tage werden heiß: das Thermometer zeigt bis zum Wochenende noch über 30 Grad. In den Schwimmbädern und bei bekannten Seen tummeln sich die Menschen, ein ruhiges Plätzchen zu finden kann schwierig werden. Etwas Abwechslung gefällig? Die „Krone“ hat einige Geheimtipps für steirische Seen parat, von denen Sie manche vielleicht noch nicht besucht haben.