Die fünf besten Orte zum Sternschnuppen-Schauen

1. Nationalpark Gesäuse

Der wohl beste Ort zum Sternderlschauen ist der Nationalpark Gesäuse. Die Nächte dort sollen zu den dunkelsten in ganz Europa gehören. Die Perseiden-Wanderung ist in diesem Jahr bereits restlos ausgebucht – zum Glück kann man die Sternschnuppen über dem Park aber auch ohne Wanderung bestaunen. „Das Gesäuse ist geografisch extrem bevorzugt, weil wir genau zwischen den großen Städten liegen – eben dort, wo es am finstersten ist“, lächelt Andreas Hollinger. Da die Gemeinde Admont die Lichter in der Nacht abschaltet, stören übrigens auch diese nicht.