Autopark Driving Day: Elch und Pony unter Strom

Testen unter Alltagsbedingungen

Aber eine optische Präsentation im Autohaus reicht Michael Mayr beileibe nicht. „Man muss die aktuellste Technik im Kraftfahrzeugbau real, unter Alltagsbedingungen testen“, lauteten demzufolge seine Worte an die „Tiroler Krone“. Angeführt von einem „Safety Car“ fuhren 10 „Sport Utility Vehicles“ (SUV) der angeführten Marken mit Journalisten am Volant und einem Instrukteur am Beifahrersitz eine ergiebige Runde über die Autobahn und Bergstraßen zwischen Telfs und Imst.