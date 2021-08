Dach einer Firma in Lafnitz geriet in Brand

Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Dienstag das Dach einer Firma im Gewerbepark in Lafnitz (Bezirk Hartberg) in Brand. Zum Glück hatte ein Mitarbeiter das Feuer entdeckt und mittels Handfeuerlöscher bekämpft. Als die FF Lafnitz an der Einsatzstelle eintraf, war der Brand unter Kontrolle.