Die Schauspielkrise der Salzburger Festspiele

Beim zweiten Schauspiel-Ereignis der Festspiele, „Richard the Kid & the King“ waren dann auch die Berufsschreiber entsetzt. „Hier ergießt sich der Schrecken des deutschen Stadttheaters ... der Text wird sterbenslangweilig durch den Wolf gedreht“, lautet ein exemplarisches Urteil über den gezeigten „Theatermüll“. In beiden Fällen sorgte auch das Transgender-Getue rund um die Darsteller für Ärger – ein „abgenütztes Bäumchen-wechsle-dich-Spiel“.